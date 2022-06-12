Росіяни обстріляли Донеччину: пошкоджено 20 об'єктів, є загиблі й поранені
На Донеччині 11 червня росіяни обстріляли 15 будинків, завод, магазин і електропідстанцію, є загиблі й поранені
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
"За добу поліція задокументувала 7 ударів росіян по населеним пунктам Донеччини. Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів - ворог поцілив по житловим будинкам та системі життєзабезпечення", - наголосили в міністерстві.
З артилерії й "ураганів" гатили по таких населених пунктах, як Торецьк, Сіверськ, Авдіївка, Птиче, Богоявленка, Орлівка, Нью-Йорк. Було пошкоджено 15 приватних будинків, коксохімічний завод і електропідстанція, унаслідок чого без світла залишилося 335 населених пунктів.
Також росіяни застосували касетні снаряди у двох селах Вугледарської громади. У Новоукраїнці вони відкрили вогонь із "ураганів" по семи приватних оселях, у Богоявленці - по двох будинках і магазину.
Поліція й СБУ розпочали кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- Станом на 11 червня в усій Донецькій області було відсутнє електропостачання.
- 11 червня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини, ще десятеро поранені.
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