Про це повідомило МВС України в телеграмі.

"За добу поліція задокументувала 7 ударів росіян по населеним пунктам Донеччини. Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів - ворог поцілив по житловим будинкам та системі життєзабезпечення", - наголосили в міністерстві.

З артилерії й "ураганів" гатили по таких населених пунктах, як Торецьк, Сіверськ, Авдіївка, Птиче, Богоявленка, Орлівка, Нью-Йорк. Було пошкоджено 15 приватних будинків, коксохімічний завод і електропідстанція, унаслідок чого без світла залишилося 335 населених пунктів.

Також росіяни застосували касетні снаряди у двох селах Вугледарської громади. У Новоукраїнці вони відкрили вогонь із "ураганів" по семи приватних оселях, у Богоявленці - по двох будинках і магазину.

Поліція й СБУ розпочали кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Станом на 11 червня в усій Донецькій області було відсутнє електропостачання.

11 червня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини, ще десятеро поранені.

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