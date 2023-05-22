Росіяни обстріляли Куп'янськ на Харківщині: поранено двох жінок
Російська окупаційна армія вдень 22 травня обстріляла Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого дістали поранення дві жінки
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, поранення зазнали дві жінки – 76-ти й 53-х років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав він.
"У місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура", - додав чиновник.
Синєгубов зазначив, що на місці працюють екстрені служби.
- Протягом 21 травня російські війська з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.
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