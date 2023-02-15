Росіяни обстріляли лікарню в Бериславі, поранено працівника медзакладу

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

15 лютого загарбники влучили в котельню лікарні в Бериславі: приміщення, яке забезпечує опалення медзакладу, зазнало руйнувань.

"Через російську атаку дістав поранення працівник закладу. У ці хвилини за його життя борються лікарі", - ствердили в ОВА.