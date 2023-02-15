Росіяни обстріляли лікарню в Бериславі, поранено працівника медзакладу
15 лютого російська армія гатила по лікарні в Бериславі, що на Херсонщині. Окупанти влучили в котельню медзакладу, робітник установи отримав поранення
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
15 лютого загарбники влучили в котельню лікарні в Бериславі: приміщення, яке забезпечує опалення медзакладу, зазнало руйнувань.
"Через російську атаку дістав поранення працівник закладу. У ці хвилини за його життя борються лікарі", - ствердили в ОВА.
- Нагадаємо, уранці 15 лютого ворожі війська били по Миколаївській області, зокрема по Очаківській громаді.
- Вранці 15 лютого російські війська знову гатили по Куп'янську на Харківщині, внаслідок чого сталися пожежі.
- 15 лютого російська армія вдарила по багатоповерхівці в Покровську, що на Донеччині: відомо про якнайменше 12 поранених людей, ще двоє - під завалами.
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