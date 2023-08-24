Росіяни обстріляли супермаркет в Кураховому на Донеччині: поранено трьох цивільних

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, росіяни атакували центр Курахового близько 11:00, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Російські снаряди влучили в один з місцевих супермаркетів, в якому перебували цивільні. Внаслідок атаки мінно-вибухові травми отримали троє жінок віком від 25 до 66 років. Одну з них діставали з-під завалів. Постраждалим надали медичну допомогу.

"Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку", - додали в Офісі генпрокурора.