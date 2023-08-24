Росіяни обстріляли супермаркет в Кураховому на Донеччині: поранено трьох цивільних
Російська окупаційна армія у четвер, 24 серпня, вдарила по супермаркету у місті Курахове Донецької області, внаслідок чого постраждали троє жінок
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За попередніми даними, росіяни атакували центр Курахового близько 11:00, ймовірно, зі ствольної артилерії.
Російські снаряди влучили в один з місцевих супермаркетів, в якому перебували цивільні. Внаслідок атаки мінно-вибухові травми отримали троє жінок віком від 25 до 66 років. Одну з них діставали з-під завалів. Постраждалим надали медичну допомогу.
"Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку", - додали в Офісі генпрокурора.
- Протягом 23 серпня російські військові атакували дев'ять областей України. Унаслідок ворожих обстрілів загинули 5 людей, ще 28 дістали поранення.
- Уранці 24 серпня російські війська відкрили вогонь по селу Миколаївка Каховського району Херсонської області, ймовірно, із танка. Постраждав місцевий.
- Пізніше РФ вдарила по середмістю Херсона. Відомо про щонайменше трьох поранених, серед них - 7-річна дівчинка.
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