Росіяни обстріляли з артилерії село на Харківщині, загинули дві людини
Внаслідок російського удару по селу Подоли Куп'янського району на Харківщині загинули цивільні чоловіки 50 та 57 років
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.
За його словами, внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних чоловіків 57 та 50 років.
"За попередніми даними, армія РФ завдала ударів з артилерії. Зруйновано господарчу споруду, пошкоджено паркан, два легкових автомобілі. На місці працюють правоохоронці та фіксують чергові злочини окупанта проти цивільного населення Харківщини", - написав Синєгубов.
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21 жовтня російські терористи обстріляли Харківську область. Ракета влучила у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич, унаслідок чого загинули 6 людей, 16 отримали поранення.
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