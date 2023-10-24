Росіяни обстріляли з артилерії село на Харківщині, загинули дві людини

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних чоловіків 57 та 50 років.

"За попередніми даними, армія РФ завдала ударів з артилерії. Зруйновано господарчу споруду, пошкоджено паркан, два легкових автомобілі. На місці працюють правоохоронці та фіксують чергові злочини окупанта проти цивільного населення Харківщини", - написав Синєгубов.