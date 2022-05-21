Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, росіяни вже зараз діють так, щоб завадити майбутнім успіхам Збройних сил України. Як вже повідомила Державна прикордонна служба України, зараз росіяни обстрілюють прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Таким чином вони намагаються розтягнути українські сили на декількох напрямках для того, щоб Україна не змогла активно діяти на окремому напрямку бойових дій. Тобто, росіяни вже зараз намагаються зруйнувати плани ЗСУ спочатку звільнити Харківську область, потім Запорізьку та Херсонську і вийти на кордони 23 лютого" - пояснив Киричевський.

Киричевський додав, що російські війська намагаються відновити боєздатність своїх бронетанкових підрозділів.

"Росіяни намагаються відновити боєздатність своїх бронетанкових підрозділів для подальших наступальних дій. Біля Сумської області декілька днів тому було зафіксовано перекидання відновлених частин 90-ї танкової дивізії армії РФ, яка зазнала нищівної поразки під містом Бровари. Генштаб ЗС України також повідомляє, що росіяни намагаються відновити боєздатність першої танкової армії, командувач якої був відсторонений за провал наступу в Україні. Вони намагаються перекинути ці частини на Харківщину", - додав Киричевський.

19 травня росіяни обстріляли з території РФ Старі Вирки на Сумщині, пошкодивши будинок і господарські споруди.

Упродовж 21 травня окупанти обстріляли Сумщину з території Росії артилерією й ракетами

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb