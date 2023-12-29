Росіяни під час масованої атаки випустили по Україні приблизно 110 ракет, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", - написав президент.

Натомість Київська міська військова адміністрація написала, що у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі й сумарно тривала майже 5 годин. Українські сили ППО знищили понад 30 повітряних ворожих цілей.

Крім цього, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні заявив, що окупанти вранці випустили по території України майже всі види ракет, крім "калібрів".

"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили", - сказав Ігнат.