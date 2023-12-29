Росіяни під час масованої атаки випустили по Україні приблизно 110 ракет, - Зеленський
Російські окупанти вранці 29 грудня здійснили масовану атаку по території України, під час якої випустили приблизно 110 ракет
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", - написав президент.
Натомість Київська міська військова адміністрація написала, що у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі й сумарно тривала майже 5 годин. Українські сили ППО знищили понад 30 повітряних ворожих цілей.
Крім цього, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні заявив, що окупанти вранці випустили по території України майже всі види ракет, крім "калібрів".
"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили", - сказав Ігнат.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торгівельному центру та пологовому. Унаслідок цього є поранені та загиблі.
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