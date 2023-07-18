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Росіяни прагнуть бойової нічиєї, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий

18 липня, 2023 вiвторок
21:08
Війна з Росією окупанти крим

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що росіяни намагаються наступати на Куп'янському напрямку, щоб змусити нас відтягнути резерви з півдня

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Метою росіян є відтягнути на Куп'янський напрямок достатньо значні наші резерви з півдня. Ні для кого не секрет, що поки у наступі ЗСУ не залучена навіть й половина тих сил, що готувалися до наступу. Для росіян є найбільшим жахіттям те, що станеться з так званою лінією Суровікіна, коли дійде решта резервів Сил Оборони. Тобто, коли будуть залучені саме основні сили ЗСУ. Росіяни розробили план, і він може спрацювати - це спробувати наступати десь на іншій ділянці, без розрахунку на якусь перемогу, але з тим, щоб змусити нас використати резерви не на півдні, а кинути їх на Слобожанщину", - пояснив Дикий.

За його словами, якщо росіяни зможуть відтягнути на Куп'янський напрямок хоч декілька бригад ЗСУ, які готувалися під наступ, то це дає їм шанс на так звану бойову нічию.

"Тобто, вони не просунуться, але й ми їхній фронт не прорвемо. І це та мета якої вони прагнуть. Росіяни розуміють, щоб ставити більш амбітні цілі у них немає ресурсу. Вони прагнуть бойової нічиєї для того, щоб наші союзники почали змушувати нас сідати за стіл перемовин. Тобто мова піде про заморозку конфлікту. На жаль, ця частина ворожого плану може спрацювати. Поки усю навалу загарбників на Куп'янському напрямку утримують ті частини ЗСУ, які там стояли раніше", - зауважив Дикий.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку

16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. 

Маляр зазначила, що ЗСУ на цьому напрямку знаходяться в обороні, ідуть запеклі бої, положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу. 

17 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, росіяни контратакують дуже потужними силами, тому нашим оборонцями складно там тримати оборону. На жаль, з їхнього боку є просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом перехід армії РФ у наступ на Куп'янському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Також у телеграмі Маляр розповіла про те, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а після успішного наступу ЗСУ на Бахмут у них почалася паніка. За її словами, росіяни рушили на Куп’янський напрямок, щоб відвернути увагу, як вже не раз робив, але марно. 

У ранковому зведенні 18 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що ворожа армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Ворог вів безрезультатні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині. 

У вівторок, 18 липня, стало відомо, що на Куп'янському напрямку російська армія зосередила свої основні зусилля та продовжує наступ, натомість ЗСУ тримають оборону. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування Сил оборони України.

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