Росіяни провели фільтраційний рейд в окупованій громаді Херсонщини

Про це поінформував перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

У вівторок 10 січня окупанти в тимчасово захопленій Чаплинській громаді, Херсонщина, влаштували фільтраційний рейд.

"Ходили будинками, перевіряли документи на право власності, реєстрацію мешканців, вміст телефонів та комп'ютерної техніки, обшукували гаражі та господарські приміщення", - написав Юрій Соболевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 10 січня окупаційна адміністрація Херсонської області почала міняти українські гривні на російські рублі.

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