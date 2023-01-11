Росіяни провели фільтраційний рейд в окупованій громаді Херсонщини
10 січня загарбники в тимчасово окупованій Чаплинській громаді, Херсонщина, провели фільтраційний рейд: заходили до будинків, перевіряли документи й телефони
Про це поінформував перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
У вівторок 10 січня окупанти в тимчасово захопленій Чаплинській громаді, Херсонщина, влаштували фільтраційний рейд.
"Ходили будинками, перевіряли документи на право власності, реєстрацію мешканців, вміст телефонів та комп'ютерної техніки, обшукували гаражі та господарські приміщення", - написав Юрій Соболевський.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 10 січня окупаційна адміністрація Херсонської області почала міняти українські гривні на російські рублі.
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