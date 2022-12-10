На тимчасово окупованій території Херсонщині загарбницька влада почала виводити з обігу гривню

Про це повідомляє Reuters.

Так званий голова місцевого відділення Центрального банку РФ повідомив 10 грудня, що "цього тижня банки Херсонської області розпочали операції з обміну валюти". Натомість раніше окупаційна адміністрація заявляла, що в Херсонській області прийматимуть і рублі, і гривні.

Зазначають, що обіг української гривні на непідконтрольних Україні територіях Херсонської області припиниться з 1 січня 2023 року.

4 грудня стало відомо, що "уряд ЛНР" встановив тарифи на комунальні послуги у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінському районі.

5 грудня стало відомо, що правоохоронці затримали у звільненому Херсоні керівника колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який допомагав Сальдо вводити "рубльову зону" у Херсоні.

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