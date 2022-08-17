Військовий аналітик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Я впевнений, що з Кремля є прямі вказівки: в жодному разі не втратити Херсон - утримати за будь-яку ціну. Херсон - це єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити за майже пів року війни. Втрата міста означатиме для всіх, що щось іде не за планом і майбутнє не за тріумфом армії Росії", - зазначив Левін.

Офіцер армії оборони Ізраїлю додав, що росіяни не спроможні на штурмові дії, а їхній максимум - пасивно утримувати окуповані території.

"Росіяни розуміють, що ЗСУ будуть намагатися відбити Південь, тому окупанти вичікують. Росіяни перекинули кілька батальйонно-тактичних груп до Мелітополя та на лівий берег Дніпра. Російські загарбники розганяли це як наступ на Одесу, проте сили й логістики в Росії для цього немає. В окупантів горять тили, тож не може бути мови ні про які великі наступи. Максимум, що росіяни можуть - стояти й пасивно утримувати територію", - зауважив Ігаль Левін.

12 серпня Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

13 серпня українські військові вивели з ладу міст дамби в Новій Каховці.

У ніч проти 14 серпня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні.

14 серпня стало відомо, що Збройні сили України поцілили по базі ПВК "Вагнера" в Попасній.

15 серпня радник очільника МВС Вадим Денисенко в етері Еспресо розповів, що російські загарбники не здатні зосереджуватися на великих ділянках фронту.

Вранці 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони РФ підтвердили вибухи на складі з боєприпасами.

За інформацією The New York Times, вибух на складах боєприпасів росіян у Джанкої організували українські спецпризначенці, які діють у тилу ворога.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb