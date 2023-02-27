Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"На Запорізькому напрямку ворог намагається виснажувати наших військових постійним турбуючим вогнем артилерії, РСЗВ, авіації. Дрібними штурмовими діями намагається показати повну готовність до штурму. Ми ж знаємо, що штурм до річниці повномасштабної війни просто захлинувся у власній крові. Не думаю, що ЗСУ дадуть ворогу найменшу можливість досягти якогось успіху", - розповів він.