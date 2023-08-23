Росіяни вдарили по Херсону: постраждала 81-річна жінка
Російська окупаційна армія у середу, 23 серпня, обстріляла Херсон, унаслідок чого поранення отримала 81-річна жінка
Про це інформує Херсонська ОВА та Офіс генпрокурора.
Зазначається, що росіяни близько 13:15 вдарили по житловому будинку, ймовірно, з артилерії. Один зі снарядів влучив у літню кухню, внаслідок чого 81-річна херсонка отримала поранення плеча та гомілки.
Жінку госпіталізували до медзакладу з пораненнями середньої тяжкості.
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