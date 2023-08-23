Російські окупанти знищили навчальний заклад у Ромнах на Сумщині

Переможні новини 545-го дня війни: ЗСУ прорвали багатоешелонну лінію оборони окупантів на Запоріжжі та перша партія ракет SCALP вже в Україні

Моя мрія, щоб в Україні після війни з РФ було 30 млн населення у кордонах 1991 року, - академік Елла Лібанова