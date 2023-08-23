Російські окупанти знищили навчальний заклад у Ромнах на Сумщині
Російська окупаційна армія у середу, 23 серпня, атакувала Сумщину, унаслідок чого повністю зруйновано один навчальний заклад
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що роський БПЛА Shahed влучив у навчальний заклад у місті Ромни о 10:05
"На жаль, будівля закладу повністю зруйнована. Усі служби працюють. Розгорнутий штаб ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.
- Протягом 22 серпня росіяни обстріляли 10 областей України. Унаслідок ворожих атак загинули щонайменше 4 людини, ще 14 отримали поранення.
- У ніч з 22 на 23 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА у напрямку Одещини: в Подунав'ї було влучання по зерносховищу та виробничо-перевантажувальному комплексу.
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