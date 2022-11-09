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Росіяни вдарили по Нікопольщині з "градів": загинула людина, зруйновано житловий будинок

9 листопада, 2022 середа
17:37
війна з Росією на фото: руйнування

У середу, 9 листопада, окупанти завдали удару з "градів" по Нікопольщині, унаслідок чого було зруйновано житловий будинок і загинула людина

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що обстріляли Марганецьку громаду. Унаслідок цього загинув місцевий житель. Також зруйновано житловий будинок, у який прилетів російський снаряд.

Деталі обстрілу з'ясовуються.

  • 6 листопада росіяни обстрілювали Нікопольщину, унаслідок чого поранення отримала 9-річна дівчинка.
  • Також окупанти гатили по Нікопольщині 7 листопада.
  • 8 листопада внаслідок обстрілу Нікопольщини понівечено будинки, підприємства й газовід.
  • У ніч проти 9 листопада Нікопольщину теж обстрілювали. Під час них вороги самі зазнали втрат.

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