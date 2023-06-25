Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень.

"За минулу добу на напрямку характер бойових дій не змінився. Тримаємо позиції у обороні та маємо заходи з покращення тактичного положення. Під час ведення наступальних дій маємо частковий успіх. Ворог докладає значних зусиль, щоб зупинити наше просування. Також зазнає значних втрат у живій силі та техніці і озброєнні", - сказав він.

Шершень додав, що росіяни зосереджують штурми на Авдіївському та Мар'їнському напрямках - було 13 боєзіткнень, майже всі припадають на район Мар'їнки.

"Вони отримали відсіч і відійшли. Було понад 440 обстрілів наших позицій. Було зафіксовано факт на одну із позицій забороненого хімічного боєприпасу аерозольно-задушливої дії К-51. Вітер дув в бік окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали понад 1090 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими і пораненими склали - 242 окупанти. Знищено 16 одиниць озброєння та військової техніки РФ. Знищено 5 складів боєприпасів", - підсумував речник.