Росіяни використали під час боїв заборонений хімічний боєприпас, - капітан Шершень
На Таврійському напрямку росіяни скинули на одну із позицій ЗСУ заборонений хімічний боєприпас аерозольно-задушливої дії К-51. Вітер дув в бік окупантів
Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень.
"За минулу добу на напрямку характер бойових дій не змінився. Тримаємо позиції у обороні та маємо заходи з покращення тактичного положення. Під час ведення наступальних дій маємо частковий успіх. Ворог докладає значних зусиль, щоб зупинити наше просування. Також зазнає значних втрат у живій силі та техніці і озброєнні", - сказав він.
Шершень додав, що росіяни зосереджують штурми на Авдіївському та Мар'їнському напрямках - було 13 боєзіткнень, майже всі припадають на район Мар'їнки.
"Вони отримали відсіч і відійшли. Було понад 440 обстрілів наших позицій. Було зафіксовано факт на одну із позицій забороненого хімічного боєприпасу аерозольно-задушливої дії К-51. Вітер дув в бік окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали понад 1090 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими і пораненими склали - 242 окупанти. Знищено 16 одиниць озброєння та військової техніки РФ. Знищено 5 складів боєприпасів", - підсумував речник.
- Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині. Вона розповіла, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
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- Східне угруповання українських військ 24 червня розпочало наступ на ще декількох напрямках одночасно.
- 25 червня у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.
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