Росіяни влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон"

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України, передає Еспресо.TV

О 01:20 27 лютого внаслідок масового бомбардування Києва із зенітного та ракетного озброєння снаряди окупантів влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон".

Персонал підприємства в цей час перебував в укритті, про влучання снаряду працівники повідомили телефоном, адже масовий обстріл тривав.

Падіння снарядів зафіксували камери спостереження. Оцінити масштаби руйнувань наразі неможливо, оскільки автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла з ладу.

"Оцінка радіаційної обстановки буде здійснена переносними приладами після завершення обстрілів. За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає", – додали в Держінспекції ядерного регулювання України.

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