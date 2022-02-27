Росіяни влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон"
За попередньою оцінкою, загрози населенню немає, докладніше оцінити ситуацію зможуть по завершенню обстрілів
Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України, передає Еспресо.TV
О 01:20 27 лютого внаслідок масового бомбардування Києва із зенітного та ракетного озброєння снаряди окупантів влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон".
Персонал підприємства в цей час перебував в укритті, про влучання снаряду працівники повідомили телефоном, адже масовий обстріл тривав.
Падіння снарядів зафіксували камери спостереження. Оцінити масштаби руйнувань наразі неможливо, оскільки автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла з ладу.
"Оцінка радіаційної обстановки буде здійснена переносними приладами після завершення обстрілів. За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає", – додали в Держінспекції ядерного регулювання України.
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