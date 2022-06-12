Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Пока путлерюгенс маше прапорами по місту, Росія в порту святкує по справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє", - наголосив він.

18 травня писали, що в Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно, метал і глину на десятки мільйонів доларів.

28 травня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що росіяни вивозять із Маріуполя до Ростова 3 тис. тонн металу, розміновуючи для цього порт і відновлюючи залізничне сполучення.

29 травня Петро Андрющенко показав відео викрадення росіянами металу з міста.

3 червня до порту Ростова прибуло російське судно з 2,5 тис. тонн металу, викраденого окупантами в Маріуполі.

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