Росіяни втретє крадуть метал із Маріуполя
Із порту Маріуполя 12 червня росіяни втретє викрадають метал до РФ
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Пока путлерюгенс маше прапорами по місту, Росія в порту святкує по справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє", - наголосив він.
- 18 травня писали, що в Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно, метал і глину на десятки мільйонів доларів.
- 28 травня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що росіяни вивозять із Маріуполя до Ростова 3 тис. тонн металу, розміновуючи для цього порт і відновлюючи залізничне сполучення.
- 29 травня Петро Андрющенко показав відео викрадення росіянами металу з міста.
- 3 червня до порту Ростова прибуло російське судно з 2,5 тис. тонн металу, викраденого окупантами в Маріуполі.
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