Росіяни вводять цілодобову комендантську годину в деяких населених пунктах на окупованому Запоріжжі, - мер Мелітополя
На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни обмежують виїзд і пересування, у деяких районах вводять цілодобову комендантську годину
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Мер наголосив, що росіяни посилюють терор на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.
"Рашисти створили з окупованих територій резервацію, обмеживши жителям свободу пересування", - наголошує Федоров.
Зокрема в населених пунктах Василівського і Пологівського районів російські загарбники вводять цілодобову комендантську годину. Водночас деякі села Якимівського району повністю закриті на в’їзд та виїзд.
На центральних вулицях Мелітополя окупанти продовжують розміщувати блок-пости та влаштовують фільтрацію.
Крім того, два тижні українці не мають можливість виїхати з тимчасово окупованої території, рашисти закрили проїзд в сторону Запоріжжя.
Переодягнені представники російських спецслужб у місцях масово скупчення людей, підслуховують розмови та ставлять провокаційні питання.
"Рашисти бачать і бояться того, що навіть після 10 місяців окупації українці чинять потужний супротив. Окупанти намагаються терором змусити місцевих жителів мовчати. Проте вони не розуміють, що наша земля, як і наші люди ніколи не стануть частиною "русскій мір", - додав Федоров.
- Нагадаємо, раніше Іван Федоров зазначав, що окупанти роблять з Мелітополя таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця: ні в’їхати до міста, ні виїхати звідти неможливо.
- Загарбники також намагаються зібрати понад 1,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій України, аби вивезти їх до Росії нібито на новорічні свята.
- Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти використовують Мелітополь як логістичний хаб
- Станом на 25 грудня військові РФ не випускають мешканців тимчасово окупованих територій уже протягом 10 днів, росіяни наказували кидати машини та йти до Запоріжжя пішки.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу Еспресо повідомив, що мешканці окупованих територій Запорізької області залишилися без медичного забезпечення.
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