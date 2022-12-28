Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Мер наголосив, що росіяни посилюють терор на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

"Рашисти створили з окупованих територій резервацію, обмеживши жителям свободу пересування", - наголошує Федоров.

Зокрема в населених пунктах Василівського і Пологівського районів російські загарбники вводять цілодобову комендантську годину. Водночас деякі села Якимівського району повністю закриті на в’їзд та виїзд.

На центральних вулицях Мелітополя окупанти продовжують розміщувати блок-пости та влаштовують фільтрацію.

Крім того, два тижні українці не мають можливість виїхати з тимчасово окупованої території, рашисти закрили проїзд в сторону Запоріжжя.

Переодягнені представники російських спецслужб у місцях масово скупчення людей, підслуховують розмови та ставлять провокаційні питання.

"Рашисти бачать і бояться того, що навіть після 10 місяців окупації українці чинять потужний супротив. Окупанти намагаються терором змусити місцевих жителів мовчати. Проте вони не розуміють, що наша земля, як і наші люди ніколи не стануть частиною "русскій мір", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше Іван Федоров зазначав, що окупанти роблять з Мелітополя таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця: ні в’їхати до міста, ні виїхати звідти неможливо.

Загарбники також намагаються зібрати понад 1,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій України, аби вивезти їх до Росії нібито на новорічні свята.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти використовують Мелітополь як логістичний хаб

Станом на 25 грудня військові РФ не випускають мешканців тимчасово окупованих територій уже протягом 10 днів, росіяни наказували кидати машини та йти до Запоріжжя пішки.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу Еспресо повідомив, що мешканці окупованих територій Запорізької області залишилися без медичного забезпечення.

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