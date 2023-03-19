Про це повідомляє Національна поліція.

Під ударами російської армії перебували Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Гостре, Курахівка, Бердичі, Новоукраїнка, Карлівка, Сєверне й Калинове. Загалом за добу ворог здійснив по них 23 атаки.

Для обстрілів загарбники застосовували авіацію, танки, артилерію й реактивні системи залпового вогню "Смерч", "Град" і "Ураган".

За добу ворожим вогнем знищені та пошкоджені 115 цивільних об’єктів: 80 житлових будинків, школа, дитячий садок, комунальне підприємство, адміністративна будівля, магазин, господарча споруда, гаражі й автомобілі.

По Краматорську росіяни били снарядами зі "смерчів" й "ураганів". Від ворожих ударів руйнувань зазнали 39 приватних осель, об’єкти інфраструктури й автотранспорт. Серед цивільних є вбиті і травмовані.

З "ураганів" російські війська вдарили по Костянтинівці. Під ураження потрапили 11 багатоквартирних і 18 приватних будинків, заклади освіти, гаражі й автомобілі, загинула людина, є поранені.

Із використанням реактивної артилерії загарбники продовжують знищувати Бахмут. Ворожим вогнем у місті за добу пошкоджені три багатоквартирні будинки та дві приватні оселі, травмовані місцеві жителі. Поранення також дістали четверо працівників поліції.

Унаслідок ворожих атак є травмований у селі Бердичі.

За фактами порушення законів і звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України.

Також за добу поліцейські допомогли евакуюватися з небезпечних районів області ще 433 особам. Від початку обов’язкової евакуації з допомогою поліції виїхали вже понад 54 110 жителів регіону, серед них 6 925 – діти, 2 527 – люди з інвалідністю.