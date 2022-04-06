Росіяни з артилерії обстріляли житловий масив Сєвєродонецька, палають 10 багатоповерхівок, - Гайдай
Російські окупанти вкотре здіснили артилерійський обстріл житлового кварталу Сєвєродонецька, палають 10 багатоповерхівок
Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, удень 6 квітня російські окупанти вкотре здійснили артилерійський обстріл старих районів міста Сєвєродонецьк. Зокрема пожежі виникли у 10 багатоповерхівках, ТЦ та гаражах.
Рятувальники гасять полумʼя та розбирають завали.
Точна кількість жертв наразі невідома.
"Жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині", - коментує Гайдай.
Крім того голова ОДА повідомляє, що росіяни також обстріляли цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок у Рубіжному.
- Нагадаємо, що на Луганщині російське командування стягує техніку, за кілька днів очікується наступ
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