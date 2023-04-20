Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Костянтинівці. У місті внаслідок артобстрілів та ракетних ударів пошкоджено 2 двоповерхівки, 8 приватних будинків, 8 автівок, а також школа у Віролюбівці", - написав Кириленко.

За його словами, у Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки, обстрілів зазнали околиці Часовоярської і Соледарської громад. Окрім того, на Донецькому напрямку під обстрілами перебували Курахове і Гірник Курахівської ТГ, Новоолександрівка Гродівської ТГ, Мар'їнка, Авдіївка та околиці Очеретинської ТГ.

За добу окупанти 30 разів обстріляли Вугледар, - повідомив посадовець. Також під вогонь градів потрапила Новоукраїнка.

На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Сіверська та громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2.