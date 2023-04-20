Росіяни за добу обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині: 1 загиблий
За добу, 19 квітня, РФ атакувала 14 населених пунктів Донецької області, здійснивши, серед іншого, 30 обстрілів Вугледара. Відомо про загиблого у Костянтинівці
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Костянтинівці. У місті внаслідок артобстрілів та ракетних ударів пошкоджено 2 двоповерхівки, 8 приватних будинків, 8 автівок, а також школа у Віролюбівці", - написав Кириленко.
За його словами, у Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки, обстрілів зазнали околиці Часовоярської і Соледарської громад. Окрім того, на Донецькому напрямку під обстрілами перебували Курахове і Гірник Курахівської ТГ, Новоолександрівка Гродівської ТГ, Мар'їнка, Авдіївка та околиці Очеретинської ТГ.
За добу окупанти 30 разів обстріляли Вугледар, - повідомив посадовець. Також під вогонь градів потрапила Новоукраїнка.
На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Сіверська та громади.
Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2.
- У вівторок, 18 квітня, російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Українськ Донецької області - щонайменше 8 людей поранено.
- У ніч на 18 квітня ворожі війська знову обстріляли Слов'янськ Донецької області двома ракетами С-300 та двома "шахедами".
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