Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Коли росіяни готуються до певних речей, то вони вже мають наративи. Те, що в російських ЗМІ виникла пауза щодо підриву дамби, і їм потрібно було узгоджувати свою позицію з керівництвом, тобто дочекатися офіційної версії, є свідченням того, що підрив дамби відбувся позапланово або раніше за часом. Є інформація, що дамба мала бути підірвана з початком українського контрнаступу. І тоді підрозділи ЗСУ, які переправлялися через Дніпро, були б змиті. Але те, що відбулося - це непередбачувані обставини. Якщо це було позапланово, тобто раніше за часом, то там є жертви серед інженерних російських підрозділів. Така інформація скоро з'явиться щодо осіб або командирів, або тих людей, які виконували підрив чи були присутні саме в той час на території Каховській ГЕС", - пояснив Кондратюк.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України також додав, що військова доктрина Росії передбачає провокування масштабних техногенних катастроф.

"Путін не може використати ядерну зброю і техногенна катастрофа - це міні ядерна зброя, яку він може використовувати. Путін вдається до таких кроків, щоб після себе залишити випалену землю. У нього вже не є в плані захопити Україну, він хоче створити скалічену державу. Підрив Каховської ГЕС - це ті червоні лінії, на які Захід вже має відповісти конкретними планами або гарантіями безпеки", - наголосив Кондратюк.





