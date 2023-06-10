Росіяни здійснили підрив дамби позапланово або раніше за часом, - ексголова Служби зовнішньої розвідки України Кондратюк
Голова Служби зовнішньої розвідки України 2020-2021 рр. Валерій Кондратюк вважає, що росіяни планували підірвати дамбу Каховської ГЕС у момент початку контрнаступу ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Коли росіяни готуються до певних речей, то вони вже мають наративи. Те, що в російських ЗМІ виникла пауза щодо підриву дамби, і їм потрібно було узгоджувати свою позицію з керівництвом, тобто дочекатися офіційної версії, є свідченням того, що підрив дамби відбувся позапланово або раніше за часом. Є інформація, що дамба мала бути підірвана з початком українського контрнаступу. І тоді підрозділи ЗСУ, які переправлялися через Дніпро, були б змиті. Але те, що відбулося - це непередбачувані обставини. Якщо це було позапланово, тобто раніше за часом, то там є жертви серед інженерних російських підрозділів. Така інформація скоро з'явиться щодо осіб або командирів, або тих людей, які виконували підрив чи були присутні саме в той час на території Каховській ГЕС", - пояснив Кондратюк.
Ексголова Служби зовнішньої розвідки України також додав, що військова доктрина Росії передбачає провокування масштабних техногенних катастроф.
"Путін не може використати ядерну зброю і техногенна катастрофа - це міні ядерна зброя, яку він може використовувати. Путін вдається до таких кроків, щоб після себе залишити випалену землю. У нього вже не є в плані захопити Україну, він хоче створити скалічену державу. Підрив Каховської ГЕС - це ті червоні лінії, на які Захід вже має відповісти конкретними планами або гарантіями безпеки", - наголосив Кондратюк.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також відомо про підтоплення Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб, а також у Запорізькій області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- Перехоплення Служби безпеки України підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Російські військові хотіли шантажувати Україну підривом дамби й влаштували техногенну катастрофу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.75Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе