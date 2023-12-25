"Росіяни змирилися з втратою Кримського мосту": експерт Киричевський назвав причину

Про це він повідомив у етері Еспресо

"Окупанти хочуть збудувати залізницю вздовж узбережжя Азовського моря так, щоб створити альтернативу Кримському мосту. Тут є дві складові - погана й хороша. Погана - окупанти готують альтернативний логістичний шлях. Хороша - росіяни розуміють, що рано чи пізно Кримський міст буде зруйнованим. Таким чином вони намагаються перестрахуватись й готуються до альтернативних шляхів постачання своїх окупаційних військ", - розповів Киричевський.

За словами експерта, не всі в Росії вважають, що такий проєкт матиме успіх.

"Росіяни хочуть збудувати паралельний коридор до тієї залізниці, що вже є. Наші військові намагались взяти під контроль залізницю, яка йде з Мелітополя на Токмак й далі на Пологи. Росіяни ж хочуть збудувати паралельну цій залізницю. Проте, коли російські пропагандисти обґрунтовують цей проєкт, вони прям бідкаються про те, що наші ДРГ дуже активно працювали й працюють по залізничному шляху. Тому їхні логістичні шляхи залізницею завжди будуть під загрозою блокування", - додав він.