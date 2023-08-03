Проєкт закону №9547 опубліковано на сайті парламенту.

За використання російського музичного продукту (фонограм, відеограм, музичних кліпів, їх елементів) пропонується карати штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів. За повторне порушення сума штрафу сягатиме 1000-1500 неоподатковуваних мінімумів.

Коментуючи цю ініціативу, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що підтримує збільшення штрафів, оскільки російський музичний продукт є тригером для багатьох громадян в умовах збройної агресії РФ.

"Токсична кремлівська музика, ставши елементом ворожої пропаганди, вже не буде псувати український інформаційний простір. Слухати музику російських артистів, які схвалюють агресію проти України, роблять злочинні заяви, заперечують воєнні злочини - безвідповідально, аморально, підступно", - висловився Кремінь.

Він назвав неприйнятним штраф у 51 гривню, який суд наклав на молодика, який слухав у Львові пісні Лепса.

Варто зазначити, що Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі, ще в червні 2022 року.