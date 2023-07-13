У Києві заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту
Київська міська рада у четвер, 13 липня, заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста. Під заборону потрапили, зокрема, книги та музика
Про це інформує пресслужба Київради.
За відповідне рішення проголосував 71 депутат.
"Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги", - йдеться у повідомленні.
Заборона також буде розповсюджуватися на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.
- Того ж дня Київрада перейменувала 14 міських об’єктів, пов'язаних з Росією. Зокрема парк імені Пушкіна отримав нову назву на честь письменника Івана Багряного
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе