Російське керівництво погодило агресивні дії літаків, які пошкодили американський безпілотник, - NBC
У Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом
Про це повідомляє телеканал NBC News.
Знищення американського військового безпілотника було погоджено у Кремлі, заявили американські чиновники, знайомі із розвідданими. Це був намір "діяти агресивно під час перехоплення".
Російські літаки скинули авіаційне паливо на MQ-9 Reaper, що є безпрецендентною дією, і двоє офіційних осіб сказали, що намір полягав у тому, щоб збити безпілотник з курсу або вивести з ладу його можливості спостереження.
Чиновники Вашингтона зазначили, що дані щодо того, чи схвалював такі дії особисто Володимир Путін, відсутні. Відомо лише, що про дії двох російських Су-27 у Чорному морі було обізнане керівництво найвищого рівня.
За словами американських чиновників, росіяни уже дісталися місця падіння уламків дрону та проводять активні пошукові роботи. Однак поки немає ознак того, що їм вдалося щось виявити.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
- 15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.
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