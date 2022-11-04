Російське суспільство - це гігантська секта, - психолог Покальчук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ми бачимо росіян так, як європейці раніше бачили українців, тобто ми думаємо, що вони приблизно такі як і ми, тільки здуріли. Росіяни – абсолютно інакші люди, не можна оцінювати їхню поведінку з точки зору формальної логіки, а треба дивитися з точки зору психопатології або сектантської поведінки. Це гігантська секта зі своїми дурнуватими правилами, слідуючи яким, члени секти віддають свої життя та здоров'я вождю. А сам вождь очевидно їм бреше і при цьому прекрасно себе почуває. Мета сектанта й торжество його хворобливого розуму - це віддати своє життя лідеру секти", - пояснив психолог.



Олег Покальчук зауважив, що членство у секті передбачає тотальне підпорядкування, тому секти й діляться на авторитарні та тоталітарні по ступенях впливу і за мірою звиродніння.



"Росія - це крайнє сектантське звиродніння, яке в основі мало християнську термінологію. До речі, велика кількість деструктивних сект використовують християнську термінологію. Сатанізм, крики, клікуватість, істерія - звичайні технології, яким вже сотні років. А результат має значення тільки для вождів, які забирають собі все. Така природа тоталітаризму, що ти ніхто й ні на що не претендуєш, тому що є вождь або вожді, які знають все краще, а тобі не треба думати, бо всі проблеми у Москві, а у тебе нема проблем. Забрали когось на війну, потім дали "Ладу Каліну", тобто немає ніякої емпатії та гуманності, бо гуманізм і тоталітаризм – це абсолютно протилежні речі. Не треба у них вишукувати іскри людяності, вони такі виросли, це біологія", - підсумував Покальчук.

Раніше Ігор Ейдман, соціолог та російський опозиціонер, зазначив, що населення Росії ділиться на три групи, але більшість - це безвільне болото

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