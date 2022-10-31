Про це він розповів в етері Еспресо.



"Виходячи з результатів власного контент-аналізу соцмереж та з залишків соціологічних досліджень, які ще проводяться у поліцейській державі Росії, я розробив свою теорію, що в Росії населення ділиться приблизно на три великі групи. Десь 15% складають ті фашисти, які дійсно радіють бомбардуванню України та кричать "На Київ!". Ще приблизно 15% тих, хто відкрито проти війни та Путіна, які не бояться демонструвати таку позицію під час соціологічних опитувань. А більша частина 70% - це таке болото, висловлюючись терміном Великої французької революції. І це болото теоретично може хитнутися у будь-який бік, але на сьогодні вони абсолютно лояльні до влади", - прокоментував соціолог.



Ігор Ейдман пояснив, що у 70% населення немає чітких переконань, а якщо завтра влада зміниться, то вони швидко переорієнтуються на іншу життєву позицію. Хоча у той же момент 15% фашистів будуть незадоволені та почнуть виходити на демонстрації, а та частина хто за мир, будуть всіляко підтримувати новий курс. Відповідно, 70% так само приєднається до нового курсу, як зараз вони приймають старий лад.



"Такий ось соціологічний розклад в Росії підтверджується дослідженнями. Зрозуміло, що до кожної з груп можна докинути 5-10%, але те, що ці три групи є – це факт, а також, що більшість – безвільне болото так само є фактом", - підкреслив Ейдман.

27 жовтня очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зазначив, що окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні, перекидаючи туди нещодавно мобілізованих громадян РФ

28 жовтня у Росії заговорили про мобілізацію студентів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb