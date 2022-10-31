Населення Росії ділиться на три групи, але більшість - це безвільне болото, - соціолог Ейдман
Ігор Ейдман, соціолог та російський опозиціонер, зазначив, що 15% росіян складають ті фашисти, які радіють бомбардуванню України, ще приблизно 15% тих, хто відкрито проти війни та Путіна, а 70% - болото, яке може хитнутися у будь-який бік
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Виходячи з результатів власного контент-аналізу соцмереж та з залишків соціологічних досліджень, які ще проводяться у поліцейській державі Росії, я розробив свою теорію, що в Росії населення ділиться приблизно на три великі групи. Десь 15% складають ті фашисти, які дійсно радіють бомбардуванню України та кричать "На Київ!". Ще приблизно 15% тих, хто відкрито проти війни та Путіна, які не бояться демонструвати таку позицію під час соціологічних опитувань. А більша частина 70% - це таке болото, висловлюючись терміном Великої французької революції. І це болото теоретично може хитнутися у будь-який бік, але на сьогодні вони абсолютно лояльні до влади", - прокоментував соціолог.
Ігор Ейдман пояснив, що у 70% населення немає чітких переконань, а якщо завтра влада зміниться, то вони швидко переорієнтуються на іншу життєву позицію. Хоча у той же момент 15% фашистів будуть незадоволені та почнуть виходити на демонстрації, а та частина хто за мир, будуть всіляко підтримувати новий курс. Відповідно, 70% так само приєднається до нового курсу, як зараз вони приймають старий лад.
"Такий ось соціологічний розклад в Росії підтверджується дослідженнями. Зрозуміло, що до кожної з груп можна докинути 5-10%, але те, що ці три групи є – це факт, а також, що більшість – безвільне болото так само є фактом", - підкреслив Ейдман.
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