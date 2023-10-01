Російські хакери здійснили атаку на офіційний сайт королівської родини Великої Британії

Про це пише Sky News.

Зазначається, що сайт Royal.uk показував користувачам повідомлення про помилку. Згодом він запускав додаткові перевірки безпеки користувачів, перш ніж дозволити їм відвідати сторінку.

Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet, опублікувавши про це у своєму каналі Telegram, але не було підтверджено, що вони за нею стоять.