Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Російські хакери здійснили атаку на офіційний сайт королівської родини Великої Британії

Російські хакери здійснили атаку на офіційний сайт королівської родини Великої Британії

1 жовтня, 2023 неділя
20:22
Світ Російські хакери

Вебсайт королівської родини Великої Британії зазнав кібератаки. Російська хакерська група Killnet взяла на себе відповідальність за інцидент

Про це пише Sky News.

Зазначається, що сайт Royal.uk показував користувачам повідомлення про помилку. Згодом він запускав додаткові перевірки безпеки користувачів, перш ніж дозволити їм відвідати сторінку.

Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet, опублікувавши про це у своєму каналі Telegram, але не було підтверджено, що вони за нею стоять.

  • Група "Кіберспротив" 21 вересня здобула доступ до електронної пошти російського військового, який найімовірніше відповідальний за атаки безпілотниками на Нікопольський завод феросплавів.

Росія
кібератаки
хакерські атаки
Велика Британiя
Читайте також:
обстріл, ППО
1 жовтня, 2023 неділя
Повітряні сили вночі знищили 16 із 30 ворожих "шахедів"
Словаччина Україна
1 жовтня, 2023 неділя
На парламентських виборах у Словаччині на перше місце вийшла проросійська партія "Смер"
Військовополонений Третьяков Олексій
30 вересня, 2023 субота
Військовополонений ексмер російського Чайковського: "Я їхав не вбивати українців, а вести боротьбу з представниками коаліції"
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 жовтня
21:21
Жозеп Боррель
Боррель: військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула €25 млрд
21:13
Армія, Велика Британія
Велика Британія виділила близько $5 млрд на будівництво ударних підводних човнів
20:59
Ексклюзив
Чорне море, Крим
Це війна за домінування і панування в Північно-Західній акваторії Чорного моря, - директор Центру військово-правових досліджень Мусієнко
20:42
Освіта в Україні
У Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу, - мер
20:29
Херсонщина
Окупанти обстріляли Берислав та 2 селища Херсонщини: один загиблий і постраждалий
20:20
Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету, присвячену українському борщу
20:05
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Сили оборони відбили атаки росіян на 4 напрямках, - Генштаб
20:00
Оновлено
"Рух" vs "Кривбас". 1 жовтня 2023 року
"Кривбас" програв "Руху". Результати матчів і розклад трансляцій 9-го туру УПЛ
19:53
У Нагірному Карабасі сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими силовиками
Місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху
19:33
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Вони були найкрасивішою парою, яку я зустрічала на фронті
19:31
Ексклюзив
Прапор США
Проєкт держбюджету США на 45 днів без допомоги Україні: експерт Войтко пояснив ситуацію в американському уряді
19:13
санкції проти РФ
Microsoft більше не продовжує ліцензії на свій софт для російських компаній
19:05
Інтерв’ю
Джозеф Байден і ВолодимирЗеленський
Україна формує мету цієї війни для Заходу, - дипломат Роман Безсмертний
19:04
Кевін Маккарті
Cпікер палати представників США Маккарті може втратити посаду, - Reuters
18:20
Огляд
Пожежа в районі аеродрому у Підмосков'ї
Дронові удари в Курську, атака на аеропорт в Сочі та інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
18:19
Оновлено
В іспанській Мурсії сталася пожежа у нічному клубі: кількість загиблих зросла до 13
17:59
тюрма
У Ялті вбили подружню пару з Дніпропетровщини, яка наполягала що Крим це Україна, - росЗМІ
17:47
Оновлено
Дональд Туск, Марш мільйона сердець
У Варшаві опозиційна "Громадянська платформа" Дональда Туска провела Марш мільйона сердець
17:33
Інтерв’ю
ЗСУ, міномет, міна
Україна повинна бути готовою до тривалої війни, бо інакше навіть західна зброя не допоможе, - ізраїльський експерт Гендельман
17:14
мурали
Росіяни знищили останній український мурал у Маріуполі
17:00
Петер Пеллегріні, Словаччина
Нова коаліція у Словаччині: соціал-демократична партія "Глас" може відмовитися від союзу з проросійською "Смер"
16:57
На Київщині запрацював єдиний номер виклику екстрених служб 112
16:47
Оновлено
Зеленський і Шаппс
Міністр оборони Британії Шаппс не проти надіслати ВМС до Чорного моря, але прем'єр Сунак заперечує
16:45
Зеленський у Київській фортеці вручив Героям України "Золоті Зірки". Частину нагород отримали близькі полеглих воїнів
16:44
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: в яку ціну євро та долар
16:11
Ексклюзив
Польща
Польща на межі виходу з ЄС, - журналіст Чех
15:47
санкції проти Росії
У російському Владивостоці через санкції ЄС припинили працювати паркомати
15:16
судно RESILIENT AFRICA
Три балкера вийшли з портів "Чорноморськ" та "Південний", а ще 5 - прямують на завантаження
15:09
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про обстріл Шебекіно і атаку українських БПЛА по Смоленську та стоянці вертольотів у Сочі: нібито є постраждалі
15:07
Apple виявила проблему, через яку перегріваються нові iPhone 15
14:59
Вадим Гутцайт
У війні РФ проти України загинув 361 український спортсмен, - Гутцайт
14:54
Гольфстрім
Гольфстрім сповільнюється через зміни клімату: на що це вплине
14:49
Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України
Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України
14:29
Оновлено
обстріл, ППО
Аксьонов заявив про ймовірне збиття ракети над Джанкоєм у Криму
14:20
Наслідки російського артобстрілу Вовчанська, 1 жовтня 2023 року
Окупанти вдарили по середмістю Вовчанська: загинув цивільний
14:19
Оновлено
Авіаудар по Констянтинівці
Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини поранено щонайменше 7 людей, серед них двоє дітей
13:43
Обстріл Лиману на Донеччині 1 жовтня
У Лимані на Донеччині російські дрони зранку влучили у будинок: є загиблі та поранені
13:34
Авто, що може літати
У Туреччині на фестивалі TEKNOFEST представили автомобіль, що літає
13:32
МВФ
Делегація МВФ прибула в Україну: розпочинаються зустрічі з представниками влади та ключовими партнерами
13:05
На Сумщині росіяни вдарили по прикордонному місту Дружба: поранено жінку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV