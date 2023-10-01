Російські хакери здійснили атаку на офіційний сайт королівської родини Великої Британії
Вебсайт королівської родини Великої Британії зазнав кібератаки. Російська хакерська група Killnet взяла на себе відповідальність за інцидент
Про це пише Sky News.
Зазначається, що сайт Royal.uk показував користувачам повідомлення про помилку. Згодом він запускав додаткові перевірки безпеки користувачів, перш ніж дозволити їм відвідати сторінку.
Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet, опублікувавши про це у своєму каналі Telegram, але не було підтверджено, що вони за нею стоять.
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Група "Кіберспротив" 21 вересня здобула доступ до електронної пошти російського військового, який найімовірніше відповідальний за атаки безпілотниками на Нікопольський завод феросплавів.
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