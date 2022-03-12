Російські окупанти не воюють з ЗСУ, вони чинять геноцид українців, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Гайдай наголосив, що ситуація критична по всій Луганській області.
"Ті населені пункти, які підконтрольні Україні, постійно обстрілюються. Зараз лінія фронту проходить через Попасну, Лисичанськ, Побіжну, Сєвєродонецьк та Кремінну – це найбільші населені пункти Луганської області", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Гайдай наголосив, що ЗСУ на лінії фронту постійно дають відсіч російським атакам: "Буквально за 3 дні тільки гвардійці 300 окупантів поклали, техніку їхню підбили – тут у нас все стабільно. Натомість російські орки почали обстрілювати всі населені пункти без розбору і всім озброєнням, яке в них є: гради, смерчі, міномети, артилерія. Що більше, їм все одно, куди вони гатять: лікарні, школи, житлові квартали. Вчора окупанти з танка прямим наведенням обстрілювали будинок для літніх людей. Ми навіть не можемо туди підійти, а там близько 100 людей. Як тільки ми підходимо – окупанти б'ють з мінометів. Сєвєродонецьк з ранку обстрілюють, підключають авіацію. Тобто на Луганщині окупанти не воюють з військовими, тут просто геноцид українців", – наголосив голова Луганської ОВА.
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