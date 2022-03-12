Російські окупанти не воюють з ЗСУ, вони чинять геноцид українців, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

"Ті населені пункти, які підконтрольні Україні, постійно обстрілюються. Зараз лінія фронту проходить через Попасну, Лисичанськ, Побіжну, Сєвєродонецьк та Кремінну – це найбільші населені пункти Луганської області", – сказав він в етері Espreso.TV.



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Гайдай наголосив, що ЗСУ на лінії фронту постійно дають відсіч російським атакам: "Буквально за 3 дні тільки гвардійці 300 окупантів поклали, техніку їхню підбили – тут у нас все стабільно. Натомість російські орки почали обстрілювати всі населені пункти без розбору і всім озброєнням, яке в них є: гради, смерчі, міномети, артилерія. Що більше, їм все одно, куди вони гатять: лікарні, школи, житлові квартали. Вчора окупанти з танка прямим наведенням обстрілювали будинок для літніх людей. Ми навіть не можемо туди підійти, а там близько 100 людей. Як тільки ми підходимо – окупанти б'ють з мінометів. Сєвєродонецьк з ранку обстрілюють, підключають авіацію. Тобто на Луганщині окупанти не воюють з військовими, тут просто геноцид українців", – наголосив голова Луганської ОВА.

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