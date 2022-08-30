Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

"За повідомленням ОК "Південь", ЗСУ почали наступ по всіх напрямках на Півдні України. Ми повинні зберігати спокій і не заважати нашим військовим. Інформації багато, але зараз важливо зберігати інформаційну тишу, щоби не нашкодити. Можу лише підтвердити влучні удари по опорних пунктах та скупченнях ворожої живої сили, озброєння, техніки в багатьох районах Херсонщини і те, що хірургічно точними ударами виведено з експлуатації фактично всі великі мости, Антонівський залізничний та автомобільний і Новокаховський. Залишились лише пішохідні переходи. В результаті цих дій російська армія виявилась відрізаною від постачання озброєння і особового складу з території Криму та лівобережної частини Херсонщини", - заявив очільник ОВА.

Нагадаємо, уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів фактично розпочавши наступ.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв.

У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.

29 серпня експерт Defense Express Киричевський в ефірі Еспресо заявив, що прорив першої лінії оборони на Херсонщині став для росіян неприємним сюрпризом.

Станом на вечір 29 серпня ЗСУ звільнили чотири села під Херсоном. Також уразили баржі біля Антонівського мосту.

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