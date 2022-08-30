Російські підрозділи повністю відрізані від постачання озброєння і особового складу з Криму та лівобережжя Херсонщини, - очільник ОВА
ЗСУ наносять влучні удари по опорних пунктах та скупченнях ворожої живої сили, озброєння, техніки та точними ударами вивели з експлуатації фактично всі великі мости
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич
"За повідомленням ОК "Південь", ЗСУ почали наступ по всіх напрямках на Півдні України. Ми повинні зберігати спокій і не заважати нашим військовим. Інформації багато, але зараз важливо зберігати інформаційну тишу, щоби не нашкодити. Можу лише підтвердити влучні удари по опорних пунктах та скупченнях ворожої живої сили, озброєння, техніки в багатьох районах Херсонщини і те, що хірургічно точними ударами виведено з експлуатації фактично всі великі мости, Антонівський залізничний та автомобільний і Новокаховський. Залишились лише пішохідні переходи. В результаті цих дій російська армія виявилась відрізаною від постачання озброєння і особового складу з території Криму та лівобережної частини Херсонщини", - заявив очільник ОВА.
- Нагадаємо, уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів фактично розпочавши наступ.
- Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв.
- У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.
- 29 серпня експерт Defense Express Киричевський в ефірі Еспресо заявив, що прорив першої лінії оборони на Херсонщині став для росіян неприємним сюрпризом.
- Станом на вечір 29 серпня ЗСУ звільнили чотири села під Херсоном. Також уразили баржі біля Антонівського мосту.
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