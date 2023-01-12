Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"На Херсонщині рашисти продовжують воювати з мирними людьми!" - пише Янушевич.

Повідомляється, що кілька годин тому рашисти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Російський снаряд влучив прямо в житловий будинок.

Внаслідок отриманих травм загинув на місці 27-річний місцевий житель.

Також постраждала 47-річна жінка. З уламковими пораненнями її доставили до медзакладу.

10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, поранений місцевий житель.

У вівторок, 10 січня, російські загарбники завдали 63 удари по території Херсонської області, унаслідок чого було пошкоджено дитячу лікарню, освітній заклад і житлові будинки.

11 січня російські окупанти гатили по місту Херсон. Зафіксовані влучання у пологовий будинок, який загорівся від ворожого снаряду. Постраждала працівниця медзакладу.

11 січня російські окупанти ударили по об'єкту критичної інфраструктури у Микільському Херсонської області. Внаслідок цього поранено трьох мирних жителів.

За минулу добу, 11 січня, російські військові 90 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем, мінометів і танків.