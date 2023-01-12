Російські війська обстріляли селище поблизу Херсона, загинув чоловік і постраждала жінка
Удень 12 січня російські окупанти гатили по селищу поблизу Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 27-річний чоловік і постраждала 47-річна жінка
Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"На Херсонщині рашисти продовжують воювати з мирними людьми!" - пише Янушевич.
Повідомляється, що кілька годин тому рашисти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Російський снаряд влучив прямо в житловий будинок.
Внаслідок отриманих травм загинув на місці 27-річний місцевий житель.
Також постраждала 47-річна жінка. З уламковими пораненнями її доставили до медзакладу.
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