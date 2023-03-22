Російські війська за день тричі атакували Нікопольщину з дронів та важкої артилерії: є пошкодження
Удень 22 березня рашисти тричі атакували населені пункти Нікопольського району з БПЛА та важкої артилерії. Унаслідок цього є пошкодження
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні за день ворог тричі атакував Марганецьку громаду Нікопольського району", - пише очільник області.
Повідомляється, що російські війська обстрілювали Нікопольщину з безпілотників та важкої артилерії.
Унаслідок атаки ніхто серед мирного населення не постраждав.
У місті Марганець російські снаряди пошкодили адміністративну будівлю та два приватні підприємства. В одному з сіл громади уражень зазнала автівка й господарська споруда.
На місці влучань працювали рятувальники. Інформація уточнюється.
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