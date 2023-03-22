Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні за день ворог тричі атакував Марганецьку громаду Нікопольського району", - пише очільник області.

Повідомляється, що російські війська обстрілювали Нікопольщину з безпілотників та важкої артилерії.

Унаслідок атаки ніхто серед мирного населення не постраждав.

У місті Марганець російські снаряди пошкодили адміністративну будівлю та два приватні підприємства. В одному з сіл громади уражень зазнала автівка й господарська споруда.

На місці влучань працювали рятувальники. Інформація уточнюється.