Російські військові обстріляли частину ДСНС у Запорізькій області
Окупанти обстріляли аварійно-рятувальну частину Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"З 21:30 по 02:00 та з 05:00 по 06:00 ворожим військом наносилися авіаудари та артобстріли по території Аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, яка розташовується в селі Семенівка Мелітопольського району", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів були зруйновані автобокси та пошкоджена казарма. Частина аварійно-рятувальної техніки згоріла, ще частина – пошкоджена, деяку техніку вдалось врятувати. За офіційною інформацією, на момент ворожої атаки особовий склад знаходився в укритті. Жертв та постраждалих немає.
Наразі з’ясовуються масштаби руйнувань та кількість пошкодженої техніки.
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