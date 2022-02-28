Російські військові обстріляли частину ДСНС у Запорізькій області

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"З 21:30 по 02:00 та з 05:00 по 06:00 ворожим військом наносилися авіаудари та артобстріли по території Аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, яка розташовується в селі Семенівка Мелітопольського району", – йдеться в повідомленні.



Внаслідок обстрілів були зруйновані автобокси та пошкоджена казарма. Частина аварійно-рятувальної техніки згоріла, ще частина – пошкоджена, деяку техніку вдалось врятувати. За офіційною інформацією, на момент ворожої атаки особовий склад знаходився в укритті. Жертв та постраждалих немає.

Наразі з’ясовуються масштаби руйнувань та кількість пошкодженої техніки.

Нагадаємо, 28 лютого російська авіація обстріляла селище Сартану, що під Маріуполем на Донеччині.

Пізніше стало відомо, що українські військові знищили ворожий літак російських окупантів, який чотири рази обстріляв селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя.

Президент Володимир Зеленський розповів про втрати економіки Росії через повномасштабний напад РФ на українську територію та закликав російських військових іти з України.

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