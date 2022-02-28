"Кидайте вашу техніку та йдіть. Не вірте командирам і пропагандистам. Просто рятуйте свої життя": Зеленський звернувся до росіян

Про це він сказав у своєму зверненні.



Володимир Зеленський зауважив, що Європа закрила небо для російських літаків, глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв'язків із російськими компаніями, невідомо, яким буде падіння рубля наприкінці тижня.



"Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого все це вам? Для чого? Російським матерям, російським учителям, російським підприємцям, просто звичайним людям. Для чого? Уже 4,5 тис. російських солдатів убито", - зазначив він.



Володимир Зеленський спитав, для чого росіяни прийшли до України, зокрема з українського Криму: з Ялти, Євпаторії, Судака, Сімферополя. Президент додав, що "це ж не назви військових таборів для танкістів".



"Ще раз: 4,5 тис убитих російських окупантів. Кидайте вашу техніку та йдіть. Не вірте вашим командирам, не вірте вашим пропагандистам. Просто рятуйте ваші життя. Ідіть", - наголосив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що учасників бойових дій, які перебувають під вартою, звільнять для участі у війні.

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