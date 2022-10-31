Російські загарбники змушують жителів Каховки евакуйовуватись, за нове помешкання вимагають гроші
Окупанти змушують мирних жителів Херсонської області евакуйовуватись з Каховки до Генічеська, а за проживання вимагають з переселенців гроші
Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Росіяни змусили жителів Нової Каховки евакуюватися до Генічеська. Розселили її у санаторіях і вимагають за це гроші",- сказав Хлань.
Повідомляється, що у жителів області грошей немає.
"Крім того, з'явився зв'язок з тими, кого окупанти вивезли до Росії, в Краснодарський край. Їх розселили в таборах для біженців, і вони починають шукати шляхи, як повернутися назад", - додав депутат.
Також на Лівобережжі Херсонщини окупанти укріплюють позиції, а саме виганяють людей з власних помешкань.
"Починаючи від Голої Пристані і до Кінзбурської коси росіяни облаштовують свої позиції, фортифікаційні споруди. Риють бліндажі, вкопують техніку. Із села Таврійське повідомляють, що окупанти погрожують примусовим виселенням жителям села, щоб там розташувати важку техніку", - розповів Хлань.
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