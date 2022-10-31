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Російські загарбники змушують жителів Каховки евакуйовуватись, за нове помешкання вимагають гроші

31 жовтня, 2022 понедiлок
15:15
війна з Росією Окупанти, заручники, окупація

Окупанти змушують мирних жителів Херсонської області евакуйовуватись з Каховки до Генічеська, а за проживання вимагають з переселенців гроші

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Росіяни змусили жителів Нової Каховки евакуюватися до Генічеська. Розселили її у санаторіях і вимагають за це гроші",- сказав Хлань.

Повідомляється, що у жителів області грошей немає.

"Крім того, з'явився зв'язок з тими, кого окупанти вивезли до Росії, в Краснодарський край. Їх розселили в таборах для біженців, і вони починають шукати шляхи, як повернутися назад", - додав депутат.

Також на Лівобережжі Херсонщини окупанти укріплюють позиції, а саме виганяють людей з власних помешкань.

"Починаючи від Голої Пристані і до Кінзбурської коси росіяни облаштовують свої позиції, фортифікаційні споруди. Риють бліндажі, вкопують техніку. Із села Таврійське повідомляють, що окупанти погрожують примусовим виселенням жителям села, щоб там розташувати важку техніку", - розповів Хлань.

  • Українські бійці продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. За добу 30 жовтня ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони Півдня виконали 156 вогневих завдань.
  • В Осокорівці на Херсонщині внаслідок російського ракетного удару зруйновано 70% будівлі школи.  
  • Радник міського голови Херсона Роман Головня зазначив, що окупанти кинули херсонців напризволяще, залишивши містян без світла, газу та води.

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російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Каховка
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