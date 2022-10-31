Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Херсоні відбувається мародерство нереальних масштабів. Росіяни вивозять з міста практично усе - від металопластикових вікон, офісних стільців, холодильного обладнання, телекомунікаційного обладнання до пам’ятників архітектури та музейних, релігійних експонатів. Росіяни вивозять медичне обладнання", - наголосив Головня.

За його словами, громадський транспорт Херсона вже курсує на підступах до Криму та перевозить російських військових.

"Окупанти фактично залишають Херсон без важливої транспортної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність містян. Комунальні та державні підприємства Херсона теж пограбовані", - додав Головня.

Українські бійці продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. За добу, 30 жовтня, ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони Півдня виконали 156 вогневих завдань

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