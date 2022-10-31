У Херсоні відбувається мародерство нереальних масштабів, - радник мера Головня
Радник міського голови Херсона Роман Головня зазначив, що окупанти кинули херсонців напризволяще, залишив містян без світла, газу та води
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Херсоні відбувається мародерство нереальних масштабів. Росіяни вивозять з міста практично усе - від металопластикових вікон, офісних стільців, холодильного обладнання, телекомунікаційного обладнання до пам’ятників архітектури та музейних, релігійних експонатів. Росіяни вивозять медичне обладнання", - наголосив Головня.
За його словами, громадський транспорт Херсона вже курсує на підступах до Криму та перевозить російських військових.
"Окупанти фактично залишають Херсон без важливої транспортної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність містян. Комунальні та державні підприємства Херсона теж пограбовані", - додав Головня.
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