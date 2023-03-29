Російський хлібокомбінат почав виробляти дрони для військових РФ, - ЗМІ

Про це повідомило одне з російських ЗМІ.

Стверджується, що працівники Тамбовського хлібокомбінату почали збирати дрони, перші 16 штук мають бути відправлені на фронт до кінця березня. А всього щомісяця планують збирати до 200 найпростіших БПЛА.

"Під виробництво квадрокоптерів на хлібозаводі відвели цех. Частину комплектуючих для дронів хлібозавод закуповує, частину друкує на 3D-принтері. Вироблені на заводі вироби отримали назву "Бекас", бо однойменний птах є "важкою метою для мисливця", - ствердили в ЗМІ.