Російський олігарх Прохоров виїхав до Ізраїлю, - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Деталі".



За інформацією джерела, Михайло Прохоров прибув до Ізраїлю зі Швейцарії 24 березня регулярним рейсом авіакомпанії "Ель Аль". Поки немає точної інформації, чи залишиться Прохоров в Ізраїлі. В аеропорту бізнесмен висловив намір здійснити репатріацію. Можливо, йому вдасться довести, що єврейкою була його бабуся з боку матері.



Статки Прохорова складають $11,4 млрд. Капітал росіянина сформувався багато в чому від продажу активів останніми роками. Завдяки цьому він зміг уникнути втрат, які зазнають найбільші бізнесмени Росії після введення санкцій.



Свої активи в РФ Михайло Прохоров почав продавати ще у 2016 році. Олігарх прославився участю в організації вечірок російської еліти на курорті Куршевель. Був звинувачений у сутенерстві, але пізніше звинувачення було знято.

23 березня стало відомо, що російські олігархи потерпають від санкцій та хочуть зупинити свого президента Володимира Путіна.