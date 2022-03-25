Російський олігарх Прохоров виїхав до Ізраїлю, - ЗМІ
Російський мільярдер Михайло Прохоров прибув до Ізраїлю
Про це повідомляє видання "Деталі".
За інформацією джерела, Михайло Прохоров прибув до Ізраїлю зі Швейцарії 24 березня регулярним рейсом авіакомпанії "Ель Аль". Поки немає точної інформації, чи залишиться Прохоров в Ізраїлі. В аеропорту бізнесмен висловив намір здійснити репатріацію. Можливо, йому вдасться довести, що єврейкою була його бабуся з боку матері.
Статки Прохорова складають $11,4 млрд. Капітал росіянина сформувався багато в чому від продажу активів останніми роками. Завдяки цьому він зміг уникнути втрат, які зазнають найбільші бізнесмени Росії після введення санкцій.
Свої активи в РФ Михайло Прохоров почав продавати ще у 2016 році. Олігарх прославився участю в організації вечірок російської еліти на курорті Куршевель. Був звинувачений у сутенерстві, але пізніше звинувачення було знято.
- 23 березня стало відомо, що російські олігархи потерпають від санкцій та хочуть зупинити свого президента Володимира Путіна.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.25
- Актуальне
- Важливе