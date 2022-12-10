Російськомовні мають визначитися - якщо вони з Путіним та імперією, їм нічого робити у Латвії, - міністр оборони Пабрікс

Про це в ефірі Еспресо заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

"Під час окупації приїхало дуже багато росіян, які хотіли добре жити і наполягати на своїй мові та культурі. Вони приїхали сюди як додому і ми були тут в меншості. І в нас це боліло, інакше ми б не стали на барикади у 1991 році. Я думаю, що для багатьох російськомовних у нас - це час такого похмілля. Вони мають зараз визначитись - чи вони з гуманним світом, демократією, Латвією та Україною, чи з Путіним та імперією. Якщо друге - їм у нас нічого робити. Тут нульова толерантність, вже немає позиції посередині", - сказав він.