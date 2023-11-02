"Росію посунуть ще далі на узбіччя": дипломат про перспективи зустрічі Сі та Байдена
Володимир Єльченко, дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020-2021) вважає, що Путін прагне залишитись у багатополярному світі, але Росії там вже нема
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Після зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско в листопаді Росія буде ще далі посунута на узбіччя. Як би Путіну не хотілося залишитися хоч якимось "полюсом", але цього не відбудеться. З одного боку двополярний світ - це не дуже добре для геополітики. З іншого боку добре, що в цій полярності вже немає Росії. Росія сьогодні стоїть набагато далі від полюса в протистоянні з іншим світом, ніж є насправді", - підкреслив Єльченко.
За словами дипломата, сам факт того, що зустріч Байдена та Сі відбудеться, говорить про те, що вже напрацьовано документи та домовленості.
"Уже є проєкти рішень, які стосуватимуться суто двосторонніх питань між США й Китаєм", - додав Єльченко.
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