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"Росію посунуть ще далі на узбіччя": дипломат про перспективи зустрічі Сі та Байдена

2 листопада, 2023 четвер
22:01
Світ Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)

Володимир Єльченко, дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020-2021) вважає, що Путін прагне залишитись у багатополярному світі, але Росії там вже нема

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Після зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско в листопаді Росія буде ще далі посунута на узбіччя. Як би Путіну не хотілося залишитися хоч якимось "полюсом", але цього не відбудеться. З одного боку двополярний світ - це не дуже добре для геополітики. З іншого боку добре, що в цій полярності вже немає Росії. Росія сьогодні стоїть набагато далі від полюса в протистоянні з іншим світом, ніж є насправді", - підкреслив Єльченко.

За словами дипломата, сам факт того, що зустріч Байдена та Сі відбудеться, говорить про те, що вже напрацьовано документи та домовленості.

"Уже є проєкти рішень, які стосуватимуться суто двосторонніх питань між США й Китаєм", - додав Єльченко.

  • 27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван І та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.
  • Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США порозумітися одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".
  • Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

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Володимир Путін
Джо Байден
Війна з Росією
США
Сі Цзиньпін
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