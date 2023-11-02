"Росію посунуть ще далі на узбіччя": дипломат про перспективи зустрічі Сі та Байдена

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Після зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско в листопаді Росія буде ще далі посунута на узбіччя. Як би Путіну не хотілося залишитися хоч якимось "полюсом", але цього не відбудеться. З одного боку двополярний світ - це не дуже добре для геополітики. З іншого боку добре, що в цій полярності вже немає Росії. Росія сьогодні стоїть набагато далі від полюса в протистоянні з іншим світом, ніж є насправді", - підкреслив Єльченко.

За словами дипломата, сам факт того, що зустріч Байдена та Сі відбудеться, говорить про те, що вже напрацьовано документи та домовленості.

"Уже є проєкти рішень, які стосуватимуться суто двосторонніх питань між США й Китаєм", - додав Єльченко.