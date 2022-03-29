Росію та Білорусь викинули з Міжнародного союзу біатлоністів

Про це повідомляє офіційний сайт IBU.

Відповідне рішення одноголосно ухвалили члени виконкому IBU. У заяві союзу йдеться, що обидві федерації порушили регламент.

"Порушення з боку Союзу біатлоністів Росії та Білоруської федерації біатлону завдають шкоди репутації IBU та біатлону, а їхнє членство підірве зусилля IBU та його членів щодо просування своїх принципів та цілей", - наголосили в IBU.

У виконкомі підкреслили, що з огляду на те, що російське вторгнення зупинило діяльність Федерації біатлону України, було б несправедливо, якби національні федерації країн-агресорів залишалися в IBU.

29 березня стало відомо, що ФІФА планує позбавити Росію членства в організації.

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