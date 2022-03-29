Росію та Білорусь викинули з Міжнародного союзу біатлоністів
Міжнародний союз біатлоністів призупинив членство РФ та Білорусі у лавах організації
Про це повідомляє офіційний сайт IBU.
Відповідне рішення одноголосно ухвалили члени виконкому IBU. У заяві союзу йдеться, що обидві федерації порушили регламент.
"Порушення з боку Союзу біатлоністів Росії та Білоруської федерації біатлону завдають шкоди репутації IBU та біатлону, а їхнє членство підірве зусилля IBU та його членів щодо просування своїх принципів та цілей", - наголосили в IBU.
У виконкомі підкреслили, що з огляду на те, що російське вторгнення зупинило діяльність Федерації біатлону України, було б несправедливо, якби національні федерації країн-агресорів залишалися в IBU.
- 29 березня стало відомо, що ФІФА планує позбавити Росію членства в організації.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.73
-
EUR
Купівля 32.13Продаж 32.75
- Актуальне
- Важливе