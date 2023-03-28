Розграбував майно цивільного населення в окупованому селі на Київщині: судитимуть військовослужбовця РФ
За розграбування майна цивільного населення в окупованому селі Обуховичі Вишгородського району на Київщині судитимуть військовослужбовця РФ
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно військовослужбовця 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.
Зазначається, що розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації с. Обуховичі Вишгородського району, підозрюваний проник до одного з приватних будинків. Спільно зі співслужбовцями він там базувався і проживав протягом усього періоду окупації.
Тікаючи з Київщини, він разом з іншими військовослужбовцями викрав з будинку бензиновий генератор, побутову техніку та інструменти.
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