Розграбував майно цивільного населення в окупованому селі на Київщині: судитимуть військовослужбовця РФ

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно військовослужбовця 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.

Зазначається, що розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації с. Обуховичі Вишгородського району, підозрюваний проник до одного з приватних будинків. Спільно зі співслужбовцями він там базувався і проживав протягом усього періоду окупації.

Тікаючи з Київщини, він разом з іншими військовослужбовцями викрав з будинку бензиновий генератор, побутову техніку та інструменти.