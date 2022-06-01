Про це лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко написав у Facebook.

"Завжди радий зустрічі з справжнім другом України та моїм добрим другом Andrej Plenković, премʼєр-міністром Хорватії та членом Європейської народної партії. Тут, в Роттердамі, багато говорили про виклики, з якими сьогодні стикається Україна та Європа, як їм протистояти, і, звісно ж, про наші стратегічні перспективи", – написав він.

"Я знаю його ще відтоді, коли він був депутатом Європарламенту і як співголова групи міжпарламентського співробітництва з Європарламентом проводив величезну роботу з підписання Угоди про Асоціацію, про імплементацію, про захист і допомогу Україні з боку Європейського Союзу. Після того, як він був обраний, переміг на виборах і був обраний прем’єр-міністром, на сьогодні Хорватія стала одним з основних адвокатів, одним з основних помічників України і з точки зору європейської інтеграції, і з точки зору воєнної допомоги", – зазначив Порошенко в коментарі журналістам.

Петро Порошенко додав, що за часів його президентства військові фахівці Хорватії надавали Україні величезну допомогу, маючи свій досвід у боротьбі проти агресора. І сьогодні Хорватія також серед лідерів за обсягом, як гуманітарної, так і військової допомоги, є одним із промоутерів України під час переговорів, і одна з тем, яку підняли під час розмов, – це робота Хорватії із забезпечення прийняття Радою Європейського Союзу 6-го пакету санкцій.

"Надихає, що члени нашої політичної сімʼї ЄНП з числа Європейської Ради цілковито підтримують перспективи надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", – зазначив п’ятий президент. – Чітко наголосив на історичному моменті та озброїв наших адвокатів додатковими аргументами на користь того, щоб вердикт по Україні був позитивним".

За його словами, під час зустрічі з Андреєм Пленковичем докладно обговорили шляхи протистояння путінському режиму для зупинення війни та перемоги України.

"Привітали рішення ЄС щодо ембарго на російську нафту, та висловили переконання щодо недоцільності зупинок у процесі руйнівних санкцій проти росії", – зазначив лідер "ЄС".

Порошенко додав, що отримав запевнення щодо твердої єдності і солідарності з Україною в питанні надання важкої зброї: "Усі розуміють, що зволікання занадто дорого коштують Україні, Європі та світу".

"Скоординували підходи до розробки комплексного "плану Маршалла" для післявоєнної відбудови України з акцентом на достатні фінансові ресурси та глибинні реформи в Україні. Наголошено, що війна не може і не повинна бути причиною для нездійснення перетворень. Від України очікують на збереження внутрішньополітичної єдності та стійкості, що є надійною основою і для міжнародної єдності та солідарності з нашою державою", – резюмував Петро Порошенко.

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