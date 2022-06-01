English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Розраховуємо на позитивне рішення: в Роттредамі Порошенко обговорив з прем’єром Хорватії Пленковичем надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС 

Розраховуємо на позитивне рішення: в Роттредамі Порошенко обговорив з прем’єром Хорватії Пленковичем надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС 

1 червня, 2022 середа
14:31
Суспільство Петро Порошенко та Андрей Пленкович

Петро Порошенко, який зараз перебуває в Роттердамі на саміті Європейської народної партії, обговорив із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем перспективи надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, а також посилення санкцій проти Росії та підтримки нашої держави

Про це лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко написав у Facebook.

"Завжди радий зустрічі з справжнім другом України та моїм добрим другом Andrej Plenković, премʼєр-міністром Хорватії та членом Європейської народної партії. Тут, в Роттердамі, багато говорили про виклики, з якими сьогодні стикається Україна та Європа, як їм протистояти, і, звісно ж, про наші стратегічні перспективи", – написав він.

"Я знаю його ще відтоді, коли він був депутатом Європарламенту і як співголова групи міжпарламентського співробітництва з Європарламентом проводив величезну роботу з підписання Угоди про Асоціацію, про імплементацію, про захист і допомогу Україні з боку Європейського Союзу. Після того, як він був обраний, переміг на виборах і був обраний прем’єр-міністром, на сьогодні Хорватія стала одним з основних адвокатів, одним з основних помічників України і з точки зору європейської інтеграції, і з точки зору воєнної допомоги", – зазначив Порошенко в коментарі журналістам.

Петро Порошенко додав, що за часів його президентства військові фахівці Хорватії надавали Україні величезну допомогу, маючи свій досвід у боротьбі проти агресора. І сьогодні Хорватія також серед лідерів за обсягом, як гуманітарної, так і військової допомоги, є одним із промоутерів України під час переговорів, і одна з тем, яку підняли під час розмов, – це робота Хорватії із забезпечення прийняття Радою Європейського Союзу 6-го пакету санкцій.

"Надихає, що члени нашої політичної сімʼї ЄНП з числа Європейської Ради цілковито підтримують перспективи надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", – зазначив п’ятий президент. – Чітко наголосив на історичному моменті та озброїв наших адвокатів додатковими аргументами на користь того, щоб вердикт по Україні був позитивним".

За його словами, під час зустрічі з Андреєм Пленковичем докладно обговорили шляхи протистояння путінському режиму для зупинення війни та перемоги України. 

"Привітали рішення ЄС щодо ембарго на російську нафту, та висловили переконання щодо недоцільності зупинок у процесі руйнівних санкцій проти росії", – зазначив лідер "ЄС".

Порошенко додав, що отримав запевнення щодо твердої єдності і солідарності з Україною в питанні надання важкої зброї: "Усі розуміють, що зволікання занадто дорого коштують Україні, Європі та світу".

"Скоординували підходи до розробки комплексного "плану Маршалла" для післявоєнної відбудови України з акцентом на достатні фінансові ресурси та глибинні реформи в Україні. Наголошено, що війна не може і не повинна бути причиною для нездійснення перетворень. Від України очікують на збереження внутрішньополітичної єдності та стійкості, що є надійною основою і для міжнародної єдності та солідарності з нашою державою", – резюмував Петро Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
біженці Чехія
2 червня, 2022 четвер
Столиця Чехії припинить приймати біженців з України та закриє центр допомоги
Порошенко
2 червня, 2022 четвер
Порошенко: "корисні ідіоти", які паскудять Україну перед світом, будуть за це відповідати
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
31 травня, 2022 вiвторок
Джошуа погодився на головну вимогу Усика щодо бою-реваншу
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.29
    Купівля 34.29
    Продаж 35.44
  • EUR
    Купівля 36.15
    Продаж 37.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
3 червня
00:17
Кріштіану Роналду
Іспанія і Португалія зіграли внічию у головному матчі дня в Лізі націй
00:16
Бердянськ
У Бердянську за добу прозвучало 10 вибухів, - міськрада
00:04
Дмитро Медведєв
Росія діятиме на ураження центрів прийняття рішень. Медвєдєв повторив погрози Кремля через постачання зброї в Україну
2022, четвер
2 червня
23:58
На фото Володимир Зеленський
Росія мобілізувала усі сили, щоб зірвати європейський рух України, - Зеленський
23:49
Наталія Гаврилица
Нейтралітет потрібно захищати. Молдова має намір попросити зброю на Заході
23:36
Жерар Піке та Шакіра
Ще одне гучне розлучення? Зіркове подружжя співачки Шакіри та футболіста Піке розпадається після 11 років шлюбу
23:15
збірна України
Збірна України з футболу перерахувала понад 4 млн грн на меддопомогу через UNITED24
23:11
залишок сертифікату про відновлення школи Святогірська на Донеччині на фоні її руїн
Від 24 лютого ворог зруйнував 182 заклади освіти, ще 1756 – пошкоджено
23:00
Наживо
ТОП-7 українських композиторів 20-го століття в джазовому вечорі на Еспресо
22:52
знищена ворожа техніка
Цієї доби на сході українські вояки знищили командно-спостережний пункт ворога, 32 окупантів та близько 10 одиниць техніки
22:50
На фото наслідки обстрілів на Луганщині
2 червня окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, - угруповання ОС
22:45
Андрій Єрмак
Об'єднати повне нафтогазове ембарго та відключити Росію від SWIFT, - Андрій Єрмак про шлях завершення війни
22:40
На фото зруйнований будинок через обстріли на Сході України
На Дніпровщині окупанти обстріляли Мар'янське. Зруйнували будинки й пошкодили газогін
22:23
Сергій Кислиця
Хочу нагадати про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році. Посол України в ООН застеріг світ від примирення з Путіним
22:22
кібератаки
Зламали Rutube та 1С. Від 24 лютого українська ІТ-армія атакувати понад 1800 російських ресурсів
22:17
На фото президент Польщі
Президент Польщі закликав надати Україні статус кандидата в ЄС
22:03
Кораблі ЧФ РФ
Росіяни виводять у море військові кораблі, прикриваючись цивільними суднами, — ВМС України
21:59
біженці
Європейські країни від 24 лютого прийняли 5,3 млн українських біженців, 2,3 млн з них вже повернулись, – Frontex
21:50
зерно хліб пшениця елеватор
Туреччина заявила про можливість вивезти 20 млн тонн українського зерна
21:49
Путін
Путін хворий на рак, лікувався у квітні. Можливо, пережив замах, - Newsweek
21:26
путін - орбан
Угорщина зруйнувала добрі відносини з ЄС, - Bloomberg
21:24
Польща - Уельс
Уельс-Україна: деякі українські біженці отримають безкоштовні квитки на плей-офф чемпіонату світу
21:14
карта окупації
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 31 травня - 2 червня
21:03
Ракетний обстріл
Окупанти завдали масованого ракетного удару по зруйнованому мосту на Миколаївщині
20:57
На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині
Сєвєродонецьк тримається і має шанси на швидке звільнення,- Гайдай
20:57
зерно-війна
"В Україні почнеться голод, а все зерно продадуть в обмін на зброю". У РНБО спростовують фейки
20:50
дорожній знак
Легендарний дорожній знак "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" продали на аукціоні за 631 тис. грн
20:50
Анналена Бербок
Послаблень не буде. Головна дипломатка Німеччини пояснила, що на шляху до ЄС Україна не може розраховувати на потурання
20:37
ООС поранення ЗСУ
Українського військового з пораненням у серце врятували в мобільному госпіталі 
20:35
Поліцейські-зрадники у Маріуполі
МарZота. У тимчасово окупованому Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік "ДНР", - радник мера
20:28
Ексклюзив
українська артилерія
Цю війну назвуть ракетно - артилерійською, - полковник Костенко
20:24
літак Росії
У Росії бортпровідникам для заспокоєння "дебоширів" у літаках видають пластикові наручники та ремені
20:22
Угорщина
Угорщину слід позбавити право голосу в ЄС – віцепрезидентка Європарламенту Барлі
20:21
Зеленський на форумі GLOBSEC
Зеленський попередив Європу про вуличні протести через брак продовольства
20:18
На фото посол США в Україні Бріджит Брінк
"Допомогти Україні перемогти у війні": новопризначена посол США Брінк розповіла про основні завдання на посаді
20:07
Запорізька АЕС
Відключення Запорізької АЕС неможливе ні технічно, ні економічно, - Енергоатом
19:54
Роскомнагляд
Роскомнадзор заблокував сайти фінської державної ТРК Yle, грузинського видання Sova та вірменське "Радіо Свобода"
19:44
окупанти
Росіяни змушені проводити часті ротації через виснаження особового складу, - Одеська ОВА
19:30
Маріуполь
У Маріуполі окупанти дозволяють ховати загиблих від обстрілів тільки у братських могилах, - радник мера
19:29
Окупанти, Мелітополь
На Запоріжжі колабораціоніст підписав указ про "націоналізацію" української власності
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV