"Розумна політика" від Разумкова - ексспікер створив міжфракційне об'єднання у ВР

Про це Інтерфаксу повідомила прессекретарка депутата Ольга Туній.

"Так, ця інформація відповідає дійсності. Дмитро Олександрович вирішив створити міжфракційне об'єднання "Розумна політика", й до нього ввійдуть близько 25 народних депутатів", - сказала Туній.

Прессекретарка частково підтвердила склад об’єднання: нардепи Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (всі четверо з фракції "Слуга Народу"), колишня представниця монобільшості Людмила Буймістер, яку нещодавно виключили з лав "Слуги Народу", а також депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.



Імовірно, документи про створення об'єднання уже направили спікеру Руслану Стефанчуку.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова 7 жовтня.

Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив замість нього Стефанчука. Зараз Дмитро Разумков є позафракійним депутатом.



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