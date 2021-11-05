"Розумна політика" від Разумкова - ексспікер створив міжфракційне об'єднання у ВР
Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков створив міжфракційне об’єднання у ВР "Розумна політика"
Про це Інтерфаксу повідомила прессекретарка депутата Ольга Туній.
"Так, ця інформація відповідає дійсності. Дмитро Олександрович вирішив створити міжфракційне об'єднання "Розумна політика", й до нього ввійдуть близько 25 народних депутатів", - сказала Туній.
Прессекретарка частково підтвердила склад об’єднання: нардепи Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (всі четверо з фракції "Слуга Народу"), колишня представниця монобільшості Людмила Буймістер, яку нещодавно виключили з лав "Слуги Народу", а також депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.
Імовірно, документи про створення об'єднання уже направили спікеру Руслану Стефанчуку.
- Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова 7 жовтня.
- Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив замість нього Стефанчука. Зараз Дмитро Разумков є позафракійним депутатом.
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