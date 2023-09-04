Розвідка Британії застерегла про загрозу для android-смартфонів українських військових
Національний центр кібербезпеки Британії виявив кампанію шкідливого програмного забезпечення, яка націлена на мобільні пристрої Android військових Збройних Сил України
Про це інформує міноборони Великої Британії.
"31 серпня 2023 року Національний центр кібербезпеки (NCSC) разом із міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію зловмисного програмного забезпечення, спрямоване на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зловмисне програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувалося російською групою кіберзлочинців, відомою як Sandworm. Напередодні NCSC приписував Infamous Chisel головному центру спеціальних технологій головного розвідувального управління (ГРУ) генштабу Росії.
За даними міноборони Британії, Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих пристроїв Android, зіставлення та вилучення даних із них. Зокрема, це стосується і цільових програм, які використовуються українськими військовими.
"Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє використання Росією кіберможливостей для підтримки вторгнення в Україну", - додають у британській розвідці.
- У серпні 2023 року Служба безпеки України виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи обміну даними Збройних Сил України. За словами начальника Департаменту кібербезпеки Іллі Вітюка, це є результатом кардинальної оборони українського війська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.36 Купівля 37.36Продаж 38.11
- EUR Купівля 40.47Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе