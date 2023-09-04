Розвідка Британії застерегла про загрозу для android-смартфонів українських військових

Про це інформує міноборони Великої Британії.

"31 серпня 2023 року Національний центр кібербезпеки (NCSC) разом із міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію зловмисного програмного забезпечення, спрямоване на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисне програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувалося російською групою кіберзлочинців, відомою як Sandworm. Напередодні NCSC приписував Infamous Chisel головному центру спеціальних технологій головного розвідувального управління (ГРУ) генштабу Росії.

За даними міноборони Британії, Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих пристроїв Android, зіставлення та вилучення даних із них. Зокрема, це стосується і цільових програм, які використовуються українськими військовими.

"Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє використання Росією кіберможливостей для підтримки вторгнення в Україну", - додають у британській розвідці.