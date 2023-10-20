Румунія планує встановити на кордоні з Україною сучасну антидронову систему, - ЗМІ

Про це HotNews.ro розповіли кілька урядових джерел.

Згідно з повідомленням, Румунія отримає цю систему за домовленістю з НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів.

За словами співрозмовників видання, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам у Європі.

Наслідки російських обстрілів для Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.

Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла. А 29 вересня ЗМІ повідомили, що Румунія підтягнула засоби ППО ближче до кордону з Україною.