Премʼєр Нідерландів Рютте пояснив, чому змінив думку щодо статусу кандидата для України

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на пряму мову Рютте під час саміту ЄС у Брюсселі.

Премʼєр Нідерландів визнав, що його сумніви стосовно ретельності оцінок Єврокомісії були помилкою.

"Мої хвилювання полягали в тому, що може бути певного роду поспіх у процесі надання статусу кандидата Україні, а система теж є ключовою. Це не емоційна система, а політична система. Але я мушу сказати, що Єврокомісія винесла дуже збалансований висновок, стверджуючи, що ще багато треба зробити, але зроблено вже достатньо, щоб надати статус кандидата", — сказав Рютте.

Як зазначає Європейська Правда, раніше Королівство Нідерландів було серед країн, що були найбільш скептично налаштовані щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Данія також підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

А 22 червня у нижній палаті парламенту Нідерландів пройшли дебати щодо саміту лідерів Євросоюзу. Обговорювали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

23 червня Європарламент ухвалив відповідну резолюцію та закликав глав країн ЄС підтримати надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb