Премʼєр Нідерландів Рютте пояснив, чому змінив думку щодо статусу кандидата для України
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що побоювався поспіху, з яким Єврокомісія могла розглядати заявку України на членство в ЄС, але його сумніви виявилися безпідставними
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на пряму мову Рютте під час саміту ЄС у Брюсселі.
Премʼєр Нідерландів визнав, що його сумніви стосовно ретельності оцінок Єврокомісії були помилкою.
"Мої хвилювання полягали в тому, що може бути певного роду поспіх у процесі надання статусу кандидата Україні, а система теж є ключовою. Це не емоційна система, а політична система. Але я мушу сказати, що Єврокомісія винесла дуже збалансований висновок, стверджуючи, що ще багато треба зробити, але зроблено вже достатньо, щоб надати статус кандидата", — сказав Рютте.
Як зазначає Європейська Правда, раніше Королівство Нідерландів було серед країн, що були найбільш скептично налаштовані щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
- Нагадаємо, Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
- В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Данія також підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- А 22 червня у нижній палаті парламенту Нідерландів пройшли дебати щодо саміту лідерів Євросоюзу. Обговорювали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
- 23 червня Європарламент ухвалив відповідну резолюцію та закликав глав країн ЄС підтримати надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу
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