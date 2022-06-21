Парламент Нідерландів проведе дебати щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі повідомив почесний консул України в Нідерландпх Карел Бургер Дирвен.

“Протягом останніх двох тижнів посол Максим Кононенко відвідав різні фракції нідерландського парламенту, щоб розповісти правду про Україну та розвіяти хибні уявлення та непорозуміння. 22 червня в парламенті Нідерландів відбудуться пленарні дебати щодо рішення уряду. Посол та я будемо присутні під час цих дебатів”, - сказав Дирвен.

Він сподівається, що рекомендація парламенту буде на користь України.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Данія також підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.