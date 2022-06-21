Парламент Нідерландів проведе дебати щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
У нижній палаті парламенту Нідерландів 22 червня пройдуть дебати щодо саміту лідерів Євросоюзу, який відбудеться 23-24 червня в Брюсселі, там також обговорять надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі повідомив почесний консул України в Нідерландпх Карел Бургер Дирвен.
“Протягом останніх двох тижнів посол Максим Кононенко відвідав різні фракції нідерландського парламенту, щоб розповісти правду про Україну та розвіяти хибні уявлення та непорозуміння. 22 червня в парламенті Нідерландів відбудуться пленарні дебати щодо рішення уряду. Посол та я будемо присутні під час цих дебатів”, - сказав Дирвен.
Він сподівається, що рекомендація парламенту буде на користь України.
- Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
- В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Данія також підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
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